Календарь на 12 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Сегодня День Дарвина неофициально отмечается во многих вузах разных стран мира, в том числе и в России. Так, например, в Новосибирском государственном университете с 11 по 16 февраля 2025 года пройдет Неделя Дарвина — научно-популярный марафон о происхождении всего на свете. Гостей ждут лекции о происхождении Вселенной и жизни на Земле, об эволюции человека и любви, о вирусах и болезнях. Экспертами выступят ученые НГУ и Академгородка.