С 1 марта повысят пенсии. Кто получит больше и на сколько

Екатерина Ноженко добавила, что с 2025 года изменилось начисление пенсий людям старше 80 лет. Раньше, если за человеком, достигшим возраста 80 лет, а также за лицом, которому установлена инвалидность первой группы, кто-то ухаживал, необходимо было обращаться в Социальный фонд России с заявлением. Если человек, который ухаживал за пенсионером, отвечал установленным критериям, то производилась компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Она представляла собой доплату к пенсии тому пожилому человеку, за которым ухаживали. Размер этой суммы длительное время не увеличивался. С этого года такая выплата будет назначаться всем людям, достигшим 80 лет, а также инвалидам первой группы в беззаявительном порядке, и размер выплаты будет индексироваться.