В РПЦ призвали священников готовиться к борьбе с неоязычеством среди бойцов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем докладе на собрании духовенства Московской митрополии подчеркнул важность борьбы с неоязыческими настроениями, которые возникают у некоторых военнослужащих.
По его мнению, священники, посещающие зону специальной военной операции, должны быть к этому подготовлены, а в этом им могут помочь специальные пособия, посвященные противодействию язычеству.
Текст выступления опубликован на сайте РПЦ.
Он отметил, что многие священнослужители уже добились успехов в разъяснении военным ошибок псевдорелигиозных убеждений, а в последние годы появилось немало исследований и методических материалов, направленных на борьбу с распространением неоязычества. В связи с этим он предложил организовать семинары и краткосрочные курсы для тех, кто отправляется в зону СВО.
Особое внимание, по словам патриарха, следует уделить тому, чтобы полностью исключить влияние неоязыческих взглядов на сознание военнослужащих.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением, что в российские школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР).