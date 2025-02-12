В РПЦ призвали священников готовиться к борьбе с неоязычеством среди бойцов

Он отметил, что многие священнослужители уже добились успехов в разъяснении военным ошибок псевдорелигиозных убеждений, а в последние годы появилось немало исследований и методических материалов, направленных на борьбу с распространением неоязычества. В связи с этим он предложил организовать семинары и краткосрочные курсы для тех, кто отправляется в зону СВО.