«Росатом», Курчатовский институт и РАН обсудили будущее российской атомной науки

«Участники обсудили необходимость укрепления сотрудничества в сфере атомной науки, планы по межотраслевому сотрудничеству трёх лидирующих организаций страны в рамках реализации национальных проектов технологического лидерства, а также подготовку квалифицированных кадров для наукоёмких отраслей России», — рассказали в Минобрнауки.
Президент РФ Владимир Путин адресовал участникам встречи приветственное слово, его зачитал Андрей Фурсенко. Глава государства отметил выдающуюся роль отечественных учёных в создании сильной державы, которая пользуется авторитетом на международной арене. Чернышенко в свою очередь добавил, что российский лидер объявил технологическое лидерство национальной целью, и поэтому развитие атомной отрасли является приоритетным направлением.
Ранее «Движение первых» запустило всероссийскую акцию «Наука будущего первых» ко Дню российской науки. В рамках него школьники и студенты со всей страны записали короткие ролики и рассказали о том, что они хотели бы изобрести.