Великая подземная стена: Что известно про секретный город для ядерных ракет в Китае

Один из проектировщиков подземного города для ракет, лауреат высшей научной и технологической премии КНР Цянь Циху ещё в 2019 году заявлял, что его детище способно защитить МБР не только от специального бетонобойного оружия для поражения бункеров, но и от гиперзвуковых ракет. А так как ядерная доктрина Поднебесной основана на принципе «не применять первым» и требует, чтобы страна была готова выдержать удар ЯО, прежде чем атаковать в ответ, решение спрятать арсенал под естественным панцирем выглядит единственно верным. Кроме того, отследить количество ракет, их перемещение и точку старта становится попросту невозможно.