Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми

Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте России сообщил о помощи еще пяти семьям с детьми, которые вернулись из Сирии. В своем Telegram-канале Мария Львова-Белова отметила, что борт Министерства обороны РФ доставил 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного до 16 лет.