Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми

Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте России сообщил о помощи еще пяти семьям с детьми, которые вернулись из Сирии. В своем Telegram-канале Мария Львова-Белова отметила, что борт Министерства обороны РФ доставил 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного до 16 лет.
Львова-Белова выразила благодарность Министерству обороны, Министерству иностранных дел, посольству России в Сирии и другим правоохранительным органам за их поддержку в этом процессе. Она подчеркнула, что благодаря совместным усилиям удалось вернуть в Россию 14 семей, что составляет 44 человека.
Уполномоченный по правам ребенка также добавила, что работа по возвращению граждан России из Сирии продолжается, и они готовы оказывать помощь всем, кто обращается с подобными запросами.
В декабре 2024 года Львова-Белова заявила, что аппарат детского омбудсмена подготовил документы ещё для 130 детей, которые должны быть возвращены из Сирии в РФ. Всего поступило более тысячи запросов от родственников, которые ищут своих детей.