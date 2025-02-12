Пользователи в России начали жаловаться на сбои в работе Telegram

Больше всего жалоб, по данным Downdetector, пришло из Москвы и Подмосковья, следом из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На «Сбой.рф» зафиксировано большое число жалоб из Ярославской области (в целом распределение в статистике сервиса: Москва — 75%, Ярославская область — 10%, остальные — меньше).