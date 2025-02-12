«Байкал-Энергия» разгромила «Волгу» из Ульяновска

Артём Бондаренко признан лучшим игроком матча в составе «Байкал-Энергии» по версии Евгения Воронкова. Забитый на 18-й минуте мяч в ворота «Волги» стал для Артёма Бондаренко юбилейным 800-м в чемпионатах России (6+). Для этого 38-летнему нападающему потребовалось 643 матча в составах трёх команд — «Енисея», «СКА-Нефтяника» и «Байкал-Энергии».