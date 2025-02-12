«Байкал-Энергия» разгромила «Волгу» из Ульяновска

Хоккеисты «Байкал-Энергии» обыграли «Волгу» из Ульяновска на домашнем льду. Матч (6+) закончился со счетом 9:3 в пользу иркутян. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Артём Бондаренко признан лучшим игроком матча в составе «Байкал-Энергии» по версии Евгения Воронкова. Забитый на 18-й минуте мяч в ворота «Волги» стал для Артёма Бондаренко юбилейным 800-м в чемпионатах России (6+). Для этого 38-летнему нападающему потребовалось 643 матча в составах трёх команд — «Енисея», «СКА-Нефтяника» и «Байкал-Энергии».
Напомним, что в прошлом матче, прошедшем 8 февраля, иркутяне проиграли «Воднику» из Архангельска со счётом 4:2.
Следующий матч пройдёт 19 февраля.