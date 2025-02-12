Синоптик Ильин: в Москву вернется оттепель после 21 февраля

«Потом морозы пойдут на спад, и в начале третьей декады, где-то с 21−23 февраля температура перейдет к плюсовым значениям, снова начнется оттепель. Но и в этот же период будет идти снег. на фоне теплого фронта ожидаются интенсивные продолжительные осадки», — сообщил синоптик.