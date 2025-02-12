Синоптик Ильин: в Москву вернется оттепель после 21 февраля

Оттепель вернется в Москву в третьей декаде февраля, рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По словам эксперта морозы задержатся в столице до конца второй декады февраля, причем в период с 17 по 20 февраля нью температура может опускаться до минус 22 градусов.
«Потом морозы пойдут на спад, и в начале третьей декады, где-то с 21−23 февраля температура перейдет к плюсовым значениям, снова начнется оттепель. Но и в этот же период будет идти снег. на фоне теплого фронта ожидаются интенсивные продолжительные осадки», — сообщил синоптик.
Ранее Ильин рассказал, что в субботу и воскресенье, 15 и 16 февраля, в Москве может выпасть до 7 сантиметров снега. По словам синоптика, в европейскую часть РФ к концу этой недели придут морозы до минус 28 градусов.