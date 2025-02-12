Катя Лель поблагодарила Путина за присвоение звания заслуженной артистки

Певица Катя Лель выразила свою благодарность президенту России Владимиру Путину за присвоение ей звания заслуженной артистки РФ. В своем Telegram-канале она поделилась радостью по этому поводу, отметив, что это высокая награда для нее.
«Как же я счастлива! Благодарю нашего президента В. В. Путина за высокую награду и каждого из вас за любовь к моему творчеству!» — написала артистка, делясь своими эмоциями с поклонниками.
Катя Лель стала известной благодаря своему хиту «Мой мармеладный», который вышел в 2004 году и занял верхние строчки российских музыкальных чартов. В ноябре 2023 года эта песня вновь обрела популярность, став вирусным трендом в TikTok, где англоязычные пользователи пытались повторить слова композиции, одеваясь в традиционные русские шапки-ушанки и шубы.
Ранее артистка рассказала, что получила звание к 30-летию творческой деятельности. Это событие она будет отмечать 14 марта.