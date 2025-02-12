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«Нелепые чудики»: Патриарх Кирилл осудил неоязычество среди военных в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил недовольство в связи с возрождением язычества среди российских военных в зоне СВО. Священнослужитель назвал распространителей этой религиозной практики «чудиками», призвав православных священников «противостоять этому злу».

Источник: Life.ru

«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся “чудики”, которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно всё развенчано», — заявил патриарх на собрании духовенства Московской митрополии.

В завершение Кирилл вновь призвал священников проявлять особую активность и предпринимать все необходимые шаги для предотвращения распространения неоязычества среди военнослужащих.

Эту тему патриарх Кирилл поднимал ещё в сентябре прошлого года, предупредив родителей о риске распространения неоязычества в школьном пространстве. Такие деформированные формы духовности порождаются на фоне идущего вооружённого конфликта, уверен он.