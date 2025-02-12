«Нелепые чудики»: Патриарх Кирилл осудил неоязычество среди военных в зоне СВО

«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся “чудики”, которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно всё развенчано», — заявил патриарх на собрании духовенства Московской митрополии.