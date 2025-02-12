Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 февраля 2025

Погода в Иркутске 12 февраля 2025 обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет до 0…-2 градусов, ночью шкала термометра опустится до −11…-13. Ветер 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 12 февраля 2025.
— Переменная облачность, небольшой снег, ветер 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метель, температура ночью −9…-14, при прояснении −17…-22, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В западных, северо-западных районах после захода солнца ожидается −5…-10 градусов, днем 0…-5, при облачной погоде −10…-15, в северо-восточных районах ночью −26…-31, днем −15…-20.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жильцы дома на Пискунова, 40 в Иркутске могут подать заявление на получение социальной выплаты.