Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 февраля 2025

Погода в Иркутске 12 февраля 2025 обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет до 0…-2 градусов, ночью шкала термометра опустится до −11…-13. Ветер 5−10 м/с.