Спрос на отели на Черном море может упасть летом на 50% из-за разлива

Партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Мережко, ссылаясь на данные сервиса Travelline, сообщила, что число бронирований на ближайшие три месяца уже превышает показатели аналогичного периода 2024 года на 5−20% в зависимости от месяца. Однако на летний сезон наблюдается небольшое снижение спроса — от 5% до 16%. В то же время стоимость размещения на предстоящие полгода выросла на 13−21% по сравнению с прошлым годом.