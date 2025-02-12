Минпромторг: эксперимент по маркировке автозапчастей запустят в феврале

Министерство промышленности и торговли России намерено запустить в феврале пилотный проект по маркировке некоторых видов автомобильных запчастей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
О планах проведения такого эксперимента Минпромторг объявил еще в ноябре 2024 года, предполагая, что он продлится с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года. Однако на данный момент реализация проекта еще не началась.
В министерстве пояснили, что на первом этапе маркировка будет распространяться на автомобильные стекла, свечи зажигания и фильтры. В правительство уже внесен проект постановления, необходимый для запуска этой инициативы.
Кроме того, ведомство получило ряд предложений от представителей бизнеса, которые выступают за внедрение идентификационной маркировки для отдельных категорий автозапчастей. В случае принятия постановления Минпромторг рассмотрит возможность дальнейшего расширения перечня продукции, охваченной экспериментом.
Ранее стало известно, что в России, возможно, будет введена обязательная маркировка радиаторов центрального отопления и их секций, а также отопительных конвекторов.