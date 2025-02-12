Помощь ближнему подарит новые идеи, а скандалы — к пожарам. О чем предупреждает зурхай на 12 февраля 2025

— Неблагоприятный день для многих начинаний, костоправства, поручительства, брачных, охотничьих и похоронных дел. Громкие скандалы, аресты, уличения именитых людей станут причиной пожаров, извержения вулканов, аварий в электроснабжении и сильных морозов в той местности. Лучше отказаться от встреч и застольев с родственниками. Не стоит продавать мясо, кровь и сбой. Неудачный день для покупки, продажи машины красного цвета и коня красного окраса, — рассказывает Еши Намжил лама.