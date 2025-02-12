Помощь ближнему подарит новые идеи, а скандалы — к пожарам. О чем предупреждает зурхай на 12 февраля 2025

Зурхай на 12 февраля 2025 составил настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» и предсказатель из Бурятии Еши Намжил лама. Что обещает новый день, чему стоит уделить время? На эти вопросы ответит тибетская астрология.
Зурхай на 12 февраля 2025.
Хороший день, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, военными и судебными делами. Помощь ближнему и участие в молебнах отвратят пожары, ожоги, скачки давления, удары током или молнией, а также подарят новые идеи.
Если совершите масштабное благое дело, то это защитит местность от пожаров, извержения вулканов и сильных морозов. Можно отправляться в дальнюю дорогу, ни о чем не беспокоясь. Стрижка волос — к благоденствию.
— Неблагоприятный день для многих начинаний, костоправства, поручительства, брачных, охотничьих и похоронных дел. Громкие скандалы, аресты, уличения именитых людей станут причиной пожаров, извержения вулканов, аварий в электроснабжении и сильных морозов в той местности. Лучше отказаться от встреч и застольев с родственниками. Не стоит продавать мясо, кровь и сбой. Неудачный день для покупки, продажи машины красного цвета и коня красного окраса, — рассказывает Еши Намжил лама.
Люди, родившиеся в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи многое обретут. Неприятности ждут тех, кто родился в год Змеи и Коня — могут быть убытки. Вот что обещает зурхай на 12 февраля 2025.