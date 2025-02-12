Метель и снегопады сохранятся в Омской области 13 февраля

Синоптики вновь прогнозируют снегопады и метель в Омской области в четверг. О том, какая будет погода в Омске 13 января 2025 года, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Ночью температура воздуха составит от −7 до −12 градусов. Днем воздух прогреется до −3…-7 градусов. В течение суток на большей части Омской области ожидаются осадки в виде небольшого, умеренного снега. В Омск снегопады придут вечером.
Ветер западный, юго-западный со скоростью 7−12 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 17 метров в секунду. Синоптики предупреждают о снежных заносах и гололедице на дорогах.