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Метель и снегопады сохранятся в Омской области 13 февраля

Температура воздуха в течение суток будет в пределах от −3 до −12 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики вновь прогнозируют снегопады и метель в Омской области в четверг. О том, какая будет погода в Омске 13 января 2025 года, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Ночью температура воздуха составит от −7 до −12 градусов. Днем воздух прогреется до −3…-7 градусов. В течение суток на большей части Омской области ожидаются осадки в виде небольшого, умеренного снега. В Омск снегопады придут вечером.

Ветер западный, юго-западный со скоростью 7−12 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 17 метров в секунду. Синоптики предупреждают о снежных заносах и гололедице на дорогах.