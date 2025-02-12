«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в первом раунде плей-офф ЛЧ со счётом 3:2

Победный результат для «Реала» обеспечили три точных мяча: Килиан Мбаппе открыл счёт на 60-й минуте, Браим Диас добавил ещё одно очко на 86-й, а Джуд Беллингем нанёс решающий удар в добавленное время (90+2). В составе хозяев поля дважды отличился Эрлинг Холанд, который сумел забить с пенальти на 19-й и 80-й минутах.