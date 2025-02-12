В Приморье прокуратура наказала чиновников за плохую уборку дорог зимой

Кроме того, в отношении начальника отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности администрации округа, а также мастеров производственного участка дорожной службы возбуждены административные дела. По постановлениям прокурора они привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В общей сложности сумма штрафов превысила 40 тысяч рублей.