В Приморье прокуратура наказала чиновников за плохую уборку дорог зимой

Прокуратура Яковлевского района провела проверку состояния дорог и нашла многочисленные нарушения, связанные с их ненадлежащим обслуживанием. На дорожном покрытии были обнаружены снежный накат и наледь, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В результате главе администрации Яковлевского муниципального округа и исполняющему обязанности директора местного филиала АО «Примавтодор» внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения. После прокурорского вмешательства дороги были приведены в порядок.
Кроме того, в отношении начальника отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности администрации округа, а также мастеров производственного участка дорожной службы возбуждены административные дела. По постановлениям прокурора они привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В общей сложности сумма штрафов превысила 40 тысяч рублей.
Напомним, прокуратура Партизанска начала проверку по факту образования гололеда и колеи, из-за которых накануне рейсовый автобус не смог проехать по маршруту.