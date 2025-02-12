Казахстанский дальнобойщик требует от работодателя 70 миллионов тенге

Со своей проблемой мужчина обратился в редакцию «Первого канала Евразия». Оказалось, что во время замены колеса на вулканизации в Туркестанской области он лишился нескольких пальцев на руках. Инцидент произошел осенью 2022 года, когда мужчина перевозил груз в Санкт-Петербург. С тех пор он перенес множество операций и длительные судебные процессы.
В мае 2024 года специальное расследование установило 80% вины работодателя и 20% — Геннадия Мельника. Сейчас мужчина вновь обратился в суд с иском о возмещении морального и материального ущерба на сумму 70 млн тенге. Однако представитель работодателя заявила, что требования не признает.