Казахстанский дальнобойщик требует от работодателя 70 миллионов тенге

Со своей проблемой мужчина обратился в редакцию «Первого канала Евразия». Оказалось, что во время замены колеса на вулканизации в Туркестанской области он лишился нескольких пальцев на руках. Инцидент произошел осенью 2022 года, когда мужчина перевозил груз в Санкт-Петербург. С тех пор он перенес множество операций и длительные судебные процессы.