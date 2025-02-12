«Адмирал» крупно проиграл «Авангарду» во Владивостоке — 2:5. «Моряки» первыми пропустили, пытались исправить ситуацию, но добиться положительного для себя результата не смогли, сообщает ИА PrimaMedia.
В начале матча «Адмирал» выглядел активнее, много бросал по воротам Серебрякова, но с дальними бросками бывший голкипер владивостокцев Никита Серебряков справлялся. «Авангард» в первой же долгой и осмысленной атаке открыл счет. Наиль Якупов от синей линии отправил шайбу на пятак Прохоркину, который отметил возвращение в строй голом.
После коммерческого тайм-аута хозяева сравняли счет. Изумительный пас из своей зоны в исполнении Александра Шепелева разрезал всю оборону омичей, а Егор Петухов убежал к воротам «ястребов» и пробил омского голкипера.
Уже через 41 секунду «Авангард» снова вышел вперёд. Игумнов вытянул Коновалова из ворот, отдал передачу Дамиру Шарипзянову, и защитник «ястребов» продолжил свою результативную серию, поразив пустую «рамку» при полном попустительстве обороны хозяев. «Авангард» вновь взял игру под контроль, уверенно атаковал и в конце периода забил в третий раз. После этого гола Коновалов уступил место на последнем рубеже «Адмирала» Андрею Мишурову.
В середине периода «Адмирал» заработал большинство. Розыгрыша у хозяев не получалось, зато мог забить Джек Родуолд, бросавший с пятачка после удачного отскока — Серебряков выручил. «Адмирал» всё-таки смог вернуться в игру. Павел Шэн удачно сыграл на добивании. Казалось, что на перерыв «моряки» уйдут в приподнятом настроении, но через 54 секунды вновь забили вновь гости. Прохоркин распечатал Мишурова, оформив дубль классным кистевым броском.
С начала третьего периода хозяева бросились отыгрываться, завладели инициативой и периодически устраивали настоящий штурм владений Серебрякова. При этом «Авангард» отбивался весьма грамотно, на ударные позиции соперника не пускал, много блокировал, а также не забывал проводить опасные контратаки.
В концовке третьего периода хозяева оказались в большинстве, Леонид Тамбиев снял вратаря, но финальный штурм «моряков» ни к чему не привёл.
«Игра в атаке была на хорошем уровне, 39 бросков нанесли, создали много моментов, но там прилично сыграл вратарь “Авангарда”. А вот в обороне… Ребят направляли, говорили про сильные стороны соперника, но не достучались. Три первых гола с пятака — это непозволительно с такой топовой командой. Были предпосылки к положительному результату, но пропустили ненужный, необязательный четвёртый гол в раздевалку. Нелогичный, со вбрасывания. В третьем периоде ребята старались, но не смогли. Опять же, упирались в Серебрякова», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.