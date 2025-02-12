Южноуралец пережил три инсульта за год и получил новое сердце

Радель начал курить с 15 лет, но первые проблемы с дыханием настигли его лишь во взрослом возрасте. Со временем безобидная одышка переросла в серию из трёх инсультов за один год. Из-за растянутых камер сердца внутри стали формироваться тромбы, рассказывают медики.
«Сложного пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию. В ноябре прошлого года Радель бросил курить и соблюдал все назначения лечащих врачей, чтобы дожить до операции. Как только появилось подходящее по параметрам сердце, пациента госпитализировали и стали готовить к операции», — отмечают в пресс-службе.
По словам челябинских кардиологов, во время такой операции пациент некоторое время живёт без сердца, а кровообращение осуществляется благодаря специальному аппарату. Важно, чтобы расположение и диаметр сосудов человека и донорского сердца совпали. После медицинского вмешательства Ярмухаметова ждёт долгая иммуносупрессивная терапия, которая позволит исключить отторжение нового органа.
А в Италии недавно кардиохирургам удалось совершить настоящий прорыв. Они впервые в мире пересадили работающее сердце. Рецепиентом оказался 65-летний мужчина.