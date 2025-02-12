Южноуралец пережил три инсульта за год и получил новое сердце

Челябинские кардиохирурги осуществили успешную пересадку сердца 25-летнему жителю Аргаяшского района Раделю Ярмухаметову, который за последний год трижды оказывался на волоске от смерти. По информации пресс-службы областной клинической больницы, у молодого человека была диагностирована дилатационная кардиомиопатия — редкое семейное заболевание, о котором он даже не подозревал до недавнего времени.