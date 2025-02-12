2,2 тысячи нарушений выявили в Иркутской области при исполнении нацпроектов

Прокуратура Иркутской области продолжает следить за реализацией национальных проектов в регионе. Как стало известно КП-Иркутск, в прошлом 2024 году выявили более 2,2 тысячи нарушений в данной сфере. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 450 человек, завели восемь уголовных дел.
Предпринятые меры способствовали введению в эксплуатацию шести объектов социальной инфраструктуры. Среди них две поликлиники в Заларях и Качуге, две школы в Иркутске и деревне Евдокимова Тулунского района, детского сада в Иркутске и Дома культуры в селе Обуса Осинского района.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи завели уголовное дело по факту поджога релейного шкафа на железной дороге в Усть-Куте. Подозреваемыми стали студенты первого курса в возрасте 16 и 17 лет. Выяснилось, что они получили указания от неизвестного через мессенджер.