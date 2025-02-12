2,2 тысячи нарушений выявили в Иркутской области при исполнении нацпроектов

Прокуратура Иркутской области продолжает следить за реализацией национальных проектов в регионе. Как стало известно КП-Иркутск, в прошлом 2024 году выявили более 2,2 тысячи нарушений в данной сфере. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 450 человек, завели восемь уголовных дел.