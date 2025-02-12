«Игорь Колбаса» и кислотные огурцы: в магазинах КНР названия продуктов забавляют туристов

Привлекает внимание банка с надписью «Игорь Колбаса». Но внутри совсем не колбаса и даже не тушенка. Это название молочных огурцов. Написано, что это «русский стиль вкусакета». К слову, на логотипе изображена бабушка, а не мифический Игорь.