Нонна Гришаева присоединилась к марафону поддержки Хабаровского музтеатра

«Я хорошо понимаю, что значит столкнуться с пожаром в своем театре. Три года назад в Московском театре РОСТА в Царицыно, которым я руковожу, сгорела малая сцена, все декорации и костюмы. Поэтому, услышав о трагедии в Хабаровске, не смогла остаться в стороне. Сегодня на сцене Театра Вахтангова прозвучали отрывки из спектакля “Люся. Признание в любви”, в котором я исполняю роль Людмилы Гурченко. Это самый сложный спектакль из моего репертуара. Настолько наши судьбы похожи — я не могу играть эту историю, я каждый раз ее проживаю, потому что она на 90 процентов про меня», — сказала Нонна Гришаева.