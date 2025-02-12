Нонна Гришаева присоединилась к марафону поддержки Хабаровского музтеатра

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева продолжила благотворительный марафон поддержки Хабаровского краевого академического музыкального театра #ЯсХМТ. Ее концерт «Смотри, смотри на этот мир» прошел в Доме офицеров Восточного военного округа Хабаровска. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Концерт Нонны Гришаевой был посвящен памяти Людмилы Гурченко. Артистка исполнила песни из репертуара Людмилы Марковны и прочитала фрагменты из книг «Аплодисменты», «Люся, стоп!». Музыкальное сопровождение обеспечил симфонический оркестр ХКАМТ под руководством Андрея Балина.
Художественный руководитель Хабаровского краевого академического музыкального театра Никита Туранов продекламировал письма поклонников Людмилы Гурченко. По его словам, подготовка программы была успешной. Несмотря на раздельные репетиции, несколько совместных четырехчасовых встреч прошли быстро и слаженно.
«Я хорошо понимаю, что значит столкнуться с пожаром в своем театре. Три года назад в Московском театре РОСТА в Царицыно, которым я руковожу, сгорела малая сцена, все декорации и костюмы. Поэтому, услышав о трагедии в Хабаровске, не смогла остаться в стороне. Сегодня на сцене Театра Вахтангова прозвучали отрывки из спектакля “Люся. Признание в любви”, в котором я исполняю роль Людмилы Гурченко. Это самый сложный спектакль из моего репертуара. Настолько наши судьбы похожи — я не могу играть эту историю, я каждый раз ее проживаю, потому что она на 90 процентов про меня», — сказала Нонна Гришаева.
Нонна Гришаева высоко оценила профессионализм артистов Хабаровского краевого академического музыкального театра и пообещала вернуться в краевую столицу, чтобы выступить на сцене нового театра.
Марафон #ЯсХМТ продолжит Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, который приедет на Дальний Восток в апреле.