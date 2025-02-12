В Госдуме захотели продлить оплачиваемый декрет до трёх лет из-за работающих бабушек и дедушек

Кроме того, уверена Останина, попытки увеличить рождаемость в стране с помощью внедрения новых единоразовых выплат окажутся малоэффективными. Гораздо лучше сделать оплачиваемым весь трёхлетний период.
«Это очень много женщин побудит в этот период ещё следующего ребёнка родить», — выразила уверенность парламентарий.
А ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком до 60% от среднего заработка. По задумке авторов инициативы, это положительно скажется на благосостоянии российских семей.