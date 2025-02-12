Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске появится новая зона отдыха у воды на улице Вильского

Жители Красноярска выбрали проект благоустройства озера в Октябрьском районе.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Октябрьском районе Красноярска благоустроят территорию у небольшого озера на улице Вильского, которое станет новой зоной отдыха. Об этом рассказали в администрации города.

В 2024 году за создание зоны отдыха проголосовали более 37 тысяч красноярцев. В ходе выездного совещания мэр Владислав Логинов обсудил с жителями и депутатами проект благоустройства.

На берегу планируют оборудовать удобные прогулочные дорожки, поставить лавочки, урны, установить освещение. Озеро очистят от мусора и укрепят берега, а также добавят зелёные насаждения. Всё это сделает пространство более уютным и подходящим как для прогулок, так и для семейного отдыха.

Жители района предложили дать озеру официальное название. Пока мнения разделились, но вскоре планируется провести конкурс, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Выбор подрядчика, который займётся благоустройством, пройдёт в марте. Все работы должны быть выполнены в течение сезона 2025 года.

Кроме того, в Октябрьском районе построят новый спортивный павильон на улице Киренского, 70а. Он будет включать два зала, раздевалки, душевые и тренажёрный зал. Ввести объект в эксплуатацию планируют к 2027 году, когда городской школе вольной борьбы исполнится 40 лет.

На совещании также затронули вопросы инфраструктуры микрорайона Западный и улицы Норильской, где жители добиваются строительства новой дороги. Власти пообещали сформировать дорожную карту проекта и регулярно информировать горожан о его реализации.