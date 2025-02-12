В Красноярске появится новая зона отдыха у воды на улице Вильского

В Октябрьском районе Красноярска благоустроят территорию у небольшого озера на улице Вильского, которое станет новой зоной отдыха. Об этом рассказали в администрации города.
В 2024 году за создание зоны отдыха проголосовали более 37 тысяч красноярцев. В ходе выездного совещания мэр Владислав Логинов обсудил с жителями и депутатами проект благоустройства.
На берегу планируют оборудовать удобные прогулочные дорожки, поставить лавочки, урны, установить освещение. Озеро очистят от мусора и укрепят берега, а также добавят зелёные насаждения. Всё это сделает пространство более уютным и подходящим как для прогулок, так и для семейного отдыха.
Жители района предложили дать озеру официальное название. Пока мнения разделились, но вскоре планируется провести конкурс, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.
Выбор подрядчика, который займётся благоустройством, пройдёт в марте. Все работы должны быть выполнены в течение сезона 2025 года.
Кроме того, в Октябрьском районе построят новый спортивный павильон на улице Киренского, 70а. Он будет включать два зала, раздевалки, душевые и тренажёрный зал. Ввести объект в эксплуатацию планируют к 2027 году, когда городской школе вольной борьбы исполнится 40 лет.
На совещании также затронули вопросы инфраструктуры микрорайона Западный и улицы Норильской, где жители добиваются строительства новой дороги. Власти пообещали сформировать дорожную карту проекта и регулярно информировать горожан о его реализации.