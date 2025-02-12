В Красноярске появится новая зона отдыха у воды на улице Вильского

На берегу планируют оборудовать удобные прогулочные дорожки, поставить лавочки, урны, установить освещение. Озеро очистят от мусора и укрепят берега, а также добавят зелёные насаждения. Всё это сделает пространство более уютным и подходящим как для прогулок, так и для семейного отдыха.