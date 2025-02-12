Депутаты внесут проект о введении в школах оценки за поведение

Гусев пояснил, что суть предложения заключается в создании своеобразного дневника социального поведения, который поможет ученикам осознать важность вежливости, умения слушать и работать в коллективе. По его мнению, если школьники будут знать, что их поведение подлежит оценке, это станет стимулом для соблюдения норм и более внимательного отношения к окружающим. Кроме того, введение такой системы позволит педагогам не только обучать детей, но и формировать у них ответственность и зрелость.