Депутаты внесут проект о введении в школах оценки за поведение

Фракция «Справедливая Россия — За правду» намерена представить в Госдуме законопроект, предполагающий введение в школах оценки за поведение учеников. Документ, который находится в распоряжении РИА Новости, подготовили лидер партии Сергей Миронов и первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.
Согласно инициативе, в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предлагается внести поправку, согласно которой обучение на уровне начального и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении. Такой отзыв предполагается составлять педагогами на основе оценки различных аспектов поведения школьников.
Гусев пояснил, что суть предложения заключается в создании своеобразного дневника социального поведения, который поможет ученикам осознать важность вежливости, умения слушать и работать в коллективе. По его мнению, если школьники будут знать, что их поведение подлежит оценке, это станет стимулом для соблюдения норм и более внимательного отношения к окружающим. Кроме того, введение такой системы позволит педагогам не только обучать детей, но и формировать у них ответственность и зрелость.
Миронов, в свою очередь, отметил, что нововведение положительно скажется на всей системе образования, помогая учащимся развивать самодисциплину и самоконтроль, что окажет влияние на их дальнейшую жизнь.
Он также подчеркнул, что негативная оценка в отзыве станет сигналом для родителей о необходимости уделить больше внимания воспитанию. По его словам, в ряде школ отношения между учениками далеки от нормальных, а учителя нередко сталкиваются с грубостью и неуважением. Введение новой системы, как считает политик, поможет исправить ситуацию.
Ранее Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект о внедрении в российские вузы новой системы образования.