Пулеметчик Вячеслав Парфенов из Качугского района погиб в зоне СВО

— Осенью 2023 он совершил подвиг на Авдеевском направлении. Вблизи населённого пункта Новоалександровка из оборудованной в лесополосе огневой точки более месяца помогал подразделениям во время штурмов, не давал противнику приблизиться к нашим позициям. За это Вячеслав был награждён медалью «Участнику Специальной военной операции», — рассказали в администрации.