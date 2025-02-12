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Пулеметчик Вячеслав Парфенов из Качугского района погиб в зоне СВО

Герой награжден медалью «Участнику специальной военной операции».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вячеслав Парфенов из Качугского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой». Мужчина отправился в зону СВО во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Был пулеметчиком мотострелкового батальона. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.

— Осенью 2023 он совершил подвиг на Авдеевском направлении. Вблизи населённого пункта Новоалександровка из оборудованной в лесополосе огневой точки более месяца помогал подразделениям во время штурмов, не давал противнику приблизиться к нашим позициям. За это Вячеслав был награждён медалью «Участнику Специальной военной операции», — рассказали в администрации.

Ефрейтор всегда был готов прийти на помощь товарищам. Героически погиб 21 января 2025. Прощание с 26-летним Вячеславом Парфеновым состоялось 11 февраля.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Игорь Наумов из Осинского района погиб в зоне СВО.