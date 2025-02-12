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В магазинах «Светофор» нашли тараканов и грызунов

Роспотребназор нашел в магазинах сети гипермаркетов низких цен «Светофор» в Москве насекомых и грызунов. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Freepik

Причиной этого названа несвоевременная уборка и антисанитарное состояние предприятия, которое «способствуют размножению и расселению грызунов, а также выплоду насекомых, что может приводить к заболеваемости инфекциями, переносчиками которых являются насекомые и грызуны». Отмечается, что, как минимум в четырех магазинах «Светофор» отсутствовала защита от грызунов — там были обнаружены дефектные ворота в зоне разгрузки, которые не препятствуют проникновению в торговый зал и подсобные помещения крыс и насекомых.

До этого Россельхознадзор выявил грубые нарушения в десятках магазинов «Светофор». При этом возможным следствием ухода «Светофора» называют повышение цен у других ритейлеров.

Роспотребнадзор