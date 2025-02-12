В магазинах «Светофор» нашли тараканов и грызунов

Причиной этого названа несвоевременная уборка и антисанитарное состояние предприятия, которое «способствуют размножению и расселению грызунов, а также выплоду насекомых, что может приводить к заболеваемости инфекциями, переносчиками которых являются насекомые и грызуны». Отмечается, что, как минимум в четырех магазинах «Светофор» отсутствовала защита от грызунов — там были обнаружены дефектные ворота в зоне разгрузки, которые не препятствуют проникновению в торговый зал и подсобные помещения крыс и насекомых.