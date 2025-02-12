На МКС в составе миссии Crew-10 полетит российский космонавт Кирилл Песков

Российский космонавт Кирилл Песков станет частью миссии Crew-10, которая, по информации НАСА, запланирована на 12 марта. В настоящее время агентство ожидает завершения процесса сертификации и готовности к полету.
Миссия Crew-9, в свою очередь, завершит свою работу на Международной космической станции (МКС) и вернется на Землю после передачи дел новому экипажу.
В состав Crew-10, помимо Кирилла Пескова, войдут также другие члены экипажа, однако подробности о них пока не раскрыты. В то же время, ожидается, что на Землю вернутся российский космонавт Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые находятся на МКС с июня 2024 года.
Космический корабль Crew Dragon, предназначенный для возвращения Горбунова и американских астронавтов, отправится к МКС 12 марта. После завершения своей миссии он вернется на Землю через несколько дней, что позволит обеспечить плавный переход между экипажами и продолжение научной работы на станции.
Ранее сообщалось, что космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Олег Платонов могут быть назначены в экипажи американских космических кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов к Международной космической станции.