На МКС в составе миссии Crew-10 полетит российский космонавт Кирилл Песков

В состав Crew-10, помимо Кирилла Пескова, войдут также другие члены экипажа, однако подробности о них пока не раскрыты. В то же время, ожидается, что на Землю вернутся российский космонавт Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые находятся на МКС с июня 2024 года.