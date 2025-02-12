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«Игорь Колбаса» и кислотные огурцы: в магазинах КНР названия продуктов забавляют туристов

Странные товары называют оригинальным импортом.

В магазинах КНР названия продуктов забавляют туристов. Например, в Китае можно купить «Игоря Колбасу». При этом, странные товары называют оригинальным импортом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Въездной туризм КНР».

Так, в Китае продается «Дисковая кишка». На упаковке также есть пометка «вкусно». Судя по фото, загадочная дисковая кишка оказалась обычной копченой или ливерной колбасой. Просто в вакуумной упаковке она лежит в виде круга.

Обычные корнишоны в Китае превратились в кислотные огурцы. Точнее, в «русские кислотные огурцы». На упаковке написано, что это оригинальный импорт. Есть приписка, как руководство к действию — «открываем крышку и едим». Вероятно, кислотными их назвали из-за уксуса (это они еще наши бочковые не едали — прим. ред.).

Привлекает внимание банка с надписью «Игорь Колбаса». Но внутри совсем не колбаса и даже не тушенка. Это название молочных огурцов. Написано, что это «русский стиль вкусакета». К слову, на логотипе изображена бабушка, видимо, зовущая Игоря.

А вы сталкивались с таким беспощадным неймингом?

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