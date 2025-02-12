«Игорь Колбаса» и кислотные огурцы: в магазинах КНР названия продуктов забавляют туристов

Обычные корнишоны в Китае превратились в кислотные огурцы. Точнее, в «русские кислотные огурцы». На упаковке написано, что это оригинальный импорт. Есть приписка, как руководство к действию — «открываем крышку и едим». Вероятно, кислотными их назвали из-за уксуса (это они еще наши бочковые не едали — прим. ред.).