Снежно и тепло в Красноярске 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в краевой столице ожидается до −4 градусов, будет идти снег. К ночи синоптики обещают небольшое похолодание, столбики термометров опустятся до −7С.
До конца рабочей недели в среднем ожидаются такие же температуры.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Середина недели пройдет для горожан без погодных сюрпризов.
Сегодня, 12 февраля, в краевой столице ожидается до −4 градусов, будет идти снег. К ночи синоптики обещают небольшое похолодание, столбики термометров опустятся до −7С.
До конца рабочей недели в среднем ожидаются такие же температуры.