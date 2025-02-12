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Снежно и тепло в Красноярске 12 февраля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Середина недели пройдет для горожан без погодных сюрпризов.

Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 93% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: НИА Красноярск

Сегодня, 12 февраля, в краевой столице ожидается до −4 градусов, будет идти снег. К ночи синоптики обещают небольшое похолодание, столбики термометров опустятся до −7С.

До конца рабочей недели в среднем ожидаются такие же температуры.