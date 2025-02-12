Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае сироты из-за халатности чиновников не получили жилья

Расследуется уголовное дело о халатности при строительстве жилья в Нижнеингашском районе за 77,8 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о халатности при освоении средств на строительство домов для сирот. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, в рамках реализации программы «Доступное и комфортное жилье» между КГКУ «УКС» и подрядчиком был заключен госконтракт на строительство 20-квартирного жилого дома в Нижнеингашском районе для детей-сирот. Стоимость — 77,8 млн бюджетных рублей.

Строилось два дома. В одном из них были выявлены дефекты — трещины в фундаменте, стенах, подвалы затопило грунтовыми водами. Второй дом был возведен из дешевых быстровозводимых конструкций в нарушение проектно-сметной документации.

В октябре 2024 года контракт был расторгнут КГКУ «УКС». Должностные лица не обеспечили контроль за строительством домов, что повлекло нарушение жилищных прав сирот. Дома до сих пор не введены в эксплуатацию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Проводится расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить нелегального добытчика золота и серебра.