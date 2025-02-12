В Красноярском крае сироты из-за халатности чиновников не получили жилья

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о халатности при освоении средств на строительство домов для сирот. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
По версии следствия, в рамках реализации программы «Доступное и комфортное жилье» между КГКУ «УКС» и подрядчиком был заключен госконтракт на строительство 20-квартирного жилого дома в Нижнеингашском районе для детей-сирот. Стоимость — 77,8 млн бюджетных рублей.
Строилось два дома. В одном из них были выявлены дефекты — трещины в фундаменте, стенах, подвалы затопило грунтовыми водами. Второй дом был возведен из дешевых быстровозводимых конструкций в нарушение проектно-сметной документации.
В октябре 2024 года контракт был расторгнут КГКУ «УКС». Должностные лица не обеспечили контроль за строительством домов, что повлекло нарушение жилищных прав сирот. Дома до сих пор не введены в эксплуатацию.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Проводится расследование.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить нелегального добытчика золота и серебра.