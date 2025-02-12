Названы адреса, где во Владивостоке будут менять теплотрассу в этом году

Предварительный список адресов, где после завершения отопительного сезона начнутся работы, пока таков:
Народный проспект, 11, 15, 17, 19;
проспект Красного Знамени, 114, 116, 118−120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1−133/4, 160, 162, 164;
улица Тобольская, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 31;
улица Шилкинская, 4, 6−8, 10, 11−13а, 15, 16, 19, 21;
улица Борисенко, 72−76, 92, 94−96;
улица Сахалинская, 32, 36−38.
Как отметил ответственный за сферу топливно-энергетического комплекса вице-мэр Роман Чернявский, этот список будет дополнен, более подробную программу ремонта город сейчас согласовывает с правительством Приморского края. Ремонтируют те участки, где чаще всего регистрировались порывы.
Работы по модернизации теплотрассы создают много неудобств жителям Владивостока, начиная от отключения горячей воды на длительный период и заканчивая дорожно-транспортными проблемами. «Хитом» прошлого года стали разрытые траншеи на месте пешеходных путей. Засыпку пришлось проводить наспех, благоустройство с асфальтированием восстановить до наступления холодов рабочие не успели. От такой модернизации сильнее всего пострадали микрорайоны Первой Речки и Сафонова.
Однако, несмотря на все эти неудобства, статистически количество коммунальных аварий во Владивостоке снизилось. В январе 2025 года в городе было зафиксировано 145 отключений горячей воды и отопления, а в январе 2024 года их было 235. Отключений электричества и холодной воды тоже стало меньше.