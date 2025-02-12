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Названы адреса, где во Владивостоке будут менять теплотрассу в этом году

В 2025 году во Владивостоке продолжатся работы по масштабной реконструкции теплосетей, которые местами изношены на 90%. На сей раз менять старые трубы на новый «Изопрофлекс» будут в районе 3-й Рабочей и бухты Тихой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Предварительный список адресов, где после завершения отопительного сезона начнутся работы, пока таков:

Народный проспект, 11, 15, 17, 19;

проспект Красного Знамени, 114, 116, 118−120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1−133/4, 160, 162, 164;

улица Тобольская, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 31;

улица Шилкинская, 4, 6−8, 10, 11−13а, 15, 16, 19, 21;

улица Борисенко, 72−76, 92, 94−96;

улица Сахалинская, 32, 36−38.

Как отметил ответственный за сферу топливно-энергетического комплекса вице-мэр Роман Чернявский, этот список будет дополнен, более подробную программу ремонта город сейчас согласовывает с правительством Приморского края. Ремонтируют те участки, где чаще всего регистрировались порывы.

Работы по модернизации теплотрассы создают много неудобств жителям Владивостока, начиная от отключения горячей воды на длительный период и заканчивая дорожно-транспортными проблемами. «Хитом» прошлого года стали разрытые траншеи на месте пешеходных путей. Засыпку пришлось проводить наспех, благоустройство с асфальтированием восстановить до наступления холодов рабочие не успели. От такой модернизации сильнее всего пострадали микрорайоны Первой Речки и Сафонова.

Однако, несмотря на все эти неудобства, статистически количество коммунальных аварий во Владивостоке снизилось. В январе 2025 года в городе было зафиксировано 145 отключений горячей воды и отопления, а в январе 2024 года их было 235. Отключений электричества и холодной воды тоже стало меньше.

ЖКХ