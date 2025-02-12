Названы адреса, где во Владивостоке будут менять теплотрассу в этом году

Однако, несмотря на все эти неудобства, статистически количество коммунальных аварий во Владивостоке снизилось. В январе 2025 года в городе было зафиксировано 145 отключений горячей воды и отопления, а в январе 2024 года их было 235. Отключений электричества и холодной воды тоже стало меньше.