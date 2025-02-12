Омским молодым педагогам могут дать льготную и ипотеку

Омских молодых педагогов, возможно, включат перечень тех, кто будет иметь право на господдержку при получении ипотеки. Если программу утвердят, при получении ипотеки 450 тысяч им возместит регион. При этом размер банковского займа не должен превышать 3, 5 млн.
Сейчас в образовательных учреждениях Омской области уже якобы собирают сведения об учителях моложе 36 лет, планирующих в этом году купить жилье. Как сообщает «Ом1» со ссылкой на свои источники, соответствующую факсограмму учителя школ получили из регионального министерства образования.
Отметим, что окончательно решение о льготной ипотеке для учителей пока не принято и официальных данных на этот счет нет.
Напомним также, что до 2030 года в регионе действует программа «Земский учитель».