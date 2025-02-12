Омским молодым педагогам могут дать льготную и ипотеку

Омских молодых педагогов, возможно, включат перечень тех, кто будет иметь право на господдержку при получении ипотеки. Если программу утвердят, при получении ипотеки 450 тысяч им возместит регион. При этом размер банковского займа не должен превышать 3, 5 млн.