Конкурс красоты для девушек на колясках пройдёт в Иркутске

Перед конкурсом участниц ждёт подготовительный этап, который продлится 3 недели и будет включать интервью, фотосессию, развлекательную программу и курсы по дефиле, ораторскому и актерскому мастерству, макияжу, созданию личного бренда, психологии и астрологии. Финал, где конкурсанткам предстоит показать всё, чему они научились, пройдёт 15 марта в отеле Irkutsk City Center. Главный приз — 50 тысяч рублей и дизайнерская корона победительницы.