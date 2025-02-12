Конкурс красоты для девушек на колясках пройдёт в Иркутске

В Иркутске этой весной пройдёт необычный конкурс красоты «Рождённая сиять» — принять участие в нём смогут девушки, которые передвигаются на инвалидных колясках. Он призван подчеркнуть талант, грацию и уникальные возможности этих сильных женщин.
Как рассказали в продюсерском центре Екатерины Чопей, который выступает одним из организаторов конкурса, для участия нет ограничений по возрасту и параметрам, главное — желание сиять и раскрыть свой потенциал. Стоит отметить, что количество мест ограничено — планируют набрать только 15 конкурсанток, чтобы максимально раскрыть потенциал каждой.
Перед конкурсом участниц ждёт подготовительный этап, который продлится 3 недели и будет включать интервью, фотосессию, развлекательную программу и курсы по дефиле, ораторскому и актерскому мастерству, макияжу, созданию личного бренда, психологии и астрологии. Финал, где конкурсанткам предстоит показать всё, чему они научились, пройдёт 15 марта в отеле Irkutsk City Center. Главный приз — 50 тысяч рублей и дизайнерская корона победительницы.