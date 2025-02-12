В леса Пермского края через 27 лет вернулся редкий зверь

По размерам отпечатки его лапок оказались довольно крупными, почти «куничьими», но манера движения зверя оказалась совершенно иной и очень своеобразной. Он шел странно и непривычно: то ставил лапки наискосок — как куница, то параллельно — как норка, то несколько парных отпечатков-двухчеток после себя оставит, то вдруг строит или счетверит.