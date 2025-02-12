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В леса Пермского края через 27 лет вернулся редкий зверь

Следы лесного гостя обнаружили сотрудники заповедника «Басеги».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники заповедника «Басеги» во время недавнего учета промысловых зверей между реками Большой Басег и Большая Порожняя обнаружили необычные свежие следы. Зверь многократно пробежал по небольшому участку заросшей березами вырубки и немного поел ягод рябины.

По размерам отпечатки его лапок оказались довольно крупными, почти «куничьими», но манера движения зверя оказалась совершенно иной и очень своеобразной. Он шел странно и непривычно: то ставил лапки наискосок — как куница, то параллельно — как норка, то несколько парных отпечатков-двухчеток после себя оставит, то вдруг строит или счетверит.

«Прыжки у незнакомого зверя также были “не такие”. В среднем заметно короче куничьих, как у более мелкого колонка. След был явно крупнее колонковых, да и манера движения совсем другая. В общем, не след, а сплошной каскад артефактов», — рассказывает научный сотрудник заповедника Владимир Семенов.

После многочисленных сравнений в «Басегах» пришли к выводу, что хаотичный каскад следов может принадлежать только лесному хорьку. В последний раз эти хищные зверьки наведывались в заповедные леса Прикамья 27 лет назад — в 1998 году.

флора и фауна