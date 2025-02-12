Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет

Она подчеркнула, что для повышения рождаемости необходимо рассматривать более комплексные меры, чем просто разовые денежные выплаты. По ее мнению, увеличение оплачиваемого периода до трех лет могло бы побудить женщин задуматься о рождении второго ребенка в этот период. Она также отметила, что многие родители не готовы отдавать своих детей в детский сад в полтора года и предпочитают заниматься их воспитанием самостоятельно.