Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина высказала поддержку инициативе о продлении оплачиваемого декретного отпуска до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.
Останина отметила, что в условиях увеличения пенсионного возраста многие бабушки и дедушки не могут активно участвовать в воспитании внуков, что делает вопрос о продлении декретного отпуска особенно актуальным.
Она подчеркнула, что для повышения рождаемости необходимо рассматривать более комплексные меры, чем просто разовые денежные выплаты. По ее мнению, увеличение оплачиваемого периода до трех лет могло бы побудить женщин задуматься о рождении второго ребенка в этот период. Она также отметила, что многие родители не готовы отдавать своих детей в детский сад в полтора года и предпочитают заниматься их воспитанием самостоятельно.
В настоящее время в России предусмотрены выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, которые составляют 40% от среднего заработка. Останина считает, что изменение условий декретного отпуска может стать важным шагом к улучшению демографической ситуации в стране.
В настоящее время будущие мамы имеют право на получение единовременного пособия по беременности и родам и в дальнейшем — ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Эксперты рассказали, что пособие по беременности и родам можно получить дважды.