В Красноярском крае снизилась заболеваемость туберкулезом

На диспансерном наблюдении и лечении находится 1110 пациентов. 6,3% заболевших зарегистрированы в других субъектах РФ или являются мигрантами, отмечает пресс-служба краевого Минздрава.
Также снизилась смертность от этой болезни — на 22,7%.
Сохраняется на уровне почти 33% доля больных с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. Процент больных сочетанной инфекцией ВИЧ+туберкулез составляет 36,7%.
В борьбе с туберкулезом на первом плане — своевременное выявление заболевания. Охват профилактическими осмотрами населения края на туберкулез — 84,6%, это почти 2,5 млн человек.