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В Красноярском крае снизилась заболеваемость туберкулезом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошлый год заболеваемость туберкулезом в регионе составила 39 человек на 100 тыс. населения. По сравнению с 2023 годом произошло снижение на 6,9%.

Источник: НИА Красноярск

На диспансерном наблюдении и лечении находится 1110 пациентов. 6,3% заболевших зарегистрированы в других субъектах РФ или являются мигрантами, отмечает пресс-служба краевого Минздрава.

Также снизилась смертность от этой болезни — на 22,7%.

Сохраняется на уровне почти 33% доля больных с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. Процент больных сочетанной инфекцией ВИЧ+туберкулез составляет 36,7%.

В борьбе с туберкулезом на первом плане — своевременное выявление заболевания. Охват профилактическими осмотрами населения края на туберкулез — 84,6%, это почти 2,5 млн человек.

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