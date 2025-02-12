Буше рассказал, когда травмированные игроки омского «Авангарда» вернутся в игру

Вчера в выездном матче «Авангард» со счетом 5:2 одержал победу над «Авангардом». После главный тренер «ястребов» Ги Буше дал традиционную послематчевую пресс-конференцию. На которой, кроме прочего, речь зашла и о сроках возвращения на лед травмированных игроков.
Как сообщил Ги Буше, ближе всех к возвращению форвард Майкл Маклауд. Он уже полностью восстановился после травмы и вернется на лед максимум через девять дней.
«Галимов уже восстановился после травмы, полученной в матче, но обострилась старая травма, так что ему потребуется более длительное время», — рассказал тренер «ястребов».
Также нескоро вернется в игру Рид Буше — ему необходимо будет восстановиться после операции. Кроме упомянутых игроков, больны еще пятеро хоккеистов «Авангарда».