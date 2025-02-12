Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буше рассказал, когда травмированные игроки омского «Авангарда» вернутся в игру

Главный тренер Ги Буше прокомментировал состояние игроков команды.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в выездном матче «Авангард» со счетом 5:2 одержал победу над «Авангардом». После главный тренер «ястребов» Ги Буше дал традиционную послематчевую пресс-конференцию. На которой, кроме прочего, речь зашла и о сроках возвращения на лед травмированных игроков.

Как сообщил Ги Буше, ближе всех к возвращению форвард Майкл Маклауд. Он уже полностью восстановился после травмы и вернется на лед максимум через девять дней.

«Галимов уже восстановился после травмы, полученной в матче, но обострилась старая травма, так что ему потребуется более длительное время», — рассказал тренер «ястребов».

Также нескоро вернется в игру Рид Буше — ему необходимо будет восстановиться после операции. Кроме упомянутых игроков, больны еще пятеро хоккеистов «Авангарда».