Буше рассказал, когда травмированные игроки омского «Авангарда» вернутся в игру

Вчера в выездном матче «Авангард» со счетом 5:2 одержал победу над «Авангардом». После главный тренер «ястребов» Ги Буше дал традиционную послематчевую пресс-конференцию. На которой, кроме прочего, речь зашла и о сроках возвращения на лед травмированных игроков.