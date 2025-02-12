Северный циклон отменил оттепель на Южном Урале: скоро вернется полноценная зима

Днем в среду, 12 февраля, при переменной облачности без существенных осадков, местами вероятны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти, его скорость 4−9 м/с, в северных районах порывы до 16 м/с. Температура воздуха минус 1−6.
Непосредственно в Челябинске сегодня минус 1−3. В семь утра в центре города минус 10, влажность 83%, ветер западный 1 м/с, атмосферное давление 746 мм ртутного столба при норме 742 мм.
Атмосферный фронт северного циклона
И это лишь начало похолодания — в полной мере оно проявится в выходные, столбики термометров опустятся до 15−20 градусов ночью и 8−10 днем, это предварительные расчеты средних показателей.