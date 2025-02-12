Северный циклон отменил оттепель на Южном Урале: скоро вернется полноценная зима

Атмосферный фронт северного циклона 12—14 февраля обнаружит себя уплотнением слоисто-кучевой облачности, небольшим снегом и некоторым снижением температуры. Циклон постепенно завоюет новые территории на Европейской части России, здесь на месте слабеющего обширного антициклона образуется новый циклон, который в воскресенье приблизится к Уралу: 15—17 февраля вероятен снег, говорят в Уральском УГМС.