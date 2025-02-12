Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Северный циклон отменил оттепель на Южном Урале: скоро вернется полноценная зима

Северный циклон отменил оттепель на Южном Урале, а скоро вернется полноценная зима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: 4 м/с 93% 761 мм рт. ст. +2°
Источник: Freepik

Днем в среду, 12 февраля, при переменной облачности без существенных осадков, местами вероятны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти, его скорость 4−9 м/с, в северных районах порывы до 16 м/с. Температура воздуха минус 1−6.

Непосредственно в Челябинске сегодня минус 1−3. В семь утра в центре города минус 10, влажность 83%, ветер западный 1 м/с, атмосферное давление 746 мм ртутного столба при норме 742 мм.

Атмосферный фронт северного циклона 12—14 февраля обнаружит себя уплотнением слоисто-кучевой облачности, небольшим снегом и некоторым снижением температуры. Циклон постепенно завоюет новые территории на Европейской части России, здесь на месте слабеющего обширного антициклона образуется новый циклон, который в воскресенье приблизится к Уралу: 15—17 февраля вероятен снег, говорят в Уральском УГМС.

И это лишь начало похолодания — в полной мере оно проявится в выходные, столбики термометров опустятся до 15−20 градусов ночью и 8−10 днем, это предварительные расчеты средних показателей.