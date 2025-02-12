Посмертный донор из Петропавловска спас три жизни

«В Павлодарской области наш реципиент из Экибастуза 1985 года рождения. Получил орган долгожданный — почку. Эту почку уже пересадили успешно. Сейчас пациент находится в больнице, с ним всё хорошо. Именно этому пациенту, экибастузцу, эта почка максимально подошла, и именно поэтому его вызвали на пересадку в Астану и была пересажена эта почка», — рассказал региональный координатор по трансплантологии Дмитрий Потеребух.