Экономист Ляшок: пенсионеры в марте получат пенсию ниже, чем в феврале

Ляшок отметил, что в феврале пенсионеры получили не только свои ежемесячные выплаты, но и специальную доплату, которая компенсировала недополученные суммы за январь. Средний размер страховой пенсии по старости в России составляет около 24,9 тысячи рублей, и это изменение в выплатах будет заметно для многих пенсионеров.