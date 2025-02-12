Экономист Ляшок: пенсионеры в марте получат пенсию ниже, чем в феврале

В марте пенсии россиян ожидаются ниже, чем в феврале, из-за специальной доплаты, полученной пенсионерами в прошлом месяце. Об этом РИА Новости заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
По его словам, в феврале пенсионеры получили доиндексацию январских выплат, что привело к увеличению размера пенсий в этом месяце. В результате, мартовские выплаты будут меньше, поскольку не будет аналогичной доплаты.
По информации Росстата, инфляция в России за 2024 год составила 9,5%. В ответ на это, с 1 января страховые пенсии были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Президент Владимир Путин поручил провести дополнительное увеличение пенсий с начала года, что затронет 39,3 миллиона пенсионеров по всей стране.
Ляшок отметил, что в феврале пенсионеры получили не только свои ежемесячные выплаты, но и специальную доплату, которая компенсировала недополученные суммы за январь. Средний размер страховой пенсии по старости в России составляет около 24,9 тысячи рублей, и это изменение в выплатах будет заметно для многих пенсионеров.
Ранее Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла законопроект кабмина об индексации с 1 января 2025 года военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за прошлый год.