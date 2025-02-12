«Никакого уединения не выходит»: ремонт общественного туалета просят приморцы у краевого правительства

Моральное устаревание этих уборных частично компенсируется их бесплатностью (и, вероятно, возможностью испытать щемящее чувство ностальгии по детству у бабушки в деревне; главное, не перепутать ностальгическую слезу со слезой, выбитой мощным амбре из выгребной ямы). Тем не менее, с курсом на социально-экономическое развитие Находки подобные сооружения связать затруднительно. Пока в городе развивается портовая инфраструктура, разрастается застройка (и стоимость аренды заодно), осваиваются федеральные миллионы на благоустройство, какие-то элементы городской инфраструктуры и благоустройства успешно держат оборону против всех этих инноваций и инвестиций.