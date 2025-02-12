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«Никакого уединения не выходит»: ремонт общественного туалета просят приморцы у краевого правительства

Жители Находки обратились в ЦУР Приморского края с просьбой привести в порядок общественный туалет, расположенный в Почтовом переулке возле дома № 2 между Центральной детской и юношеской библиотекой и поликлиникой № 1, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Общественный туалет представляет собой хрестоматийную деревянную постройку на две кабинки с отверстиями в полу, которая нуждается в ремонте и санитарном обслуживании. Одна из кабинок непригодна к использованию, так как у неё отсутствует дверь: «никакого уединения не выходит», отмечают жители города.

Подобный общественный туалет находится в районе улицы Гагарина, 11, но его состояние более приемлемое (во всяком случае, двери имеются у каждой кабинки).

Моральное устаревание этих уборных частично компенсируется их бесплатностью (и, вероятно, возможностью испытать щемящее чувство ностальгии по детству у бабушки в деревне; главное, не перепутать ностальгическую слезу со слезой, выбитой мощным амбре из выгребной ямы). Тем не менее, с курсом на социально-экономическое развитие Находки подобные сооружения связать затруднительно. Пока в городе развивается портовая инфраструктура, разрастается застройка (и стоимость аренды заодно), осваиваются федеральные миллионы на благоустройство, какие-то элементы городской инфраструктуры и благоустройства успешно держат оборону против всех этих инноваций и инвестиций.

ЖКХ