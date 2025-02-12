Новосибирск и Узбекистан запускают новые авиарейсы для туристов

Генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Аслам Акбаров сообщил, что в настоящее время между странами уже осуществляют перелеты авиакомпании Uzbekistan Airways и S7. Он отметил, что «турпоток увеличивается в весенний и летний период, поэтому прорабатывается вопрос запуска новых авиарейсов. Это вопрос времени, технического урегулирования. Мы надеемся, что подготовительный период завершится в ближайшее время».