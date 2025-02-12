Новосибирск и Узбекистан запускают новые авиарейсы для туристов

В частности, планируется увеличить количество авиарейсов между Ташкентом и Новосибирском.
Генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Аслам Акбаров сообщил, что в настоящее время между странами уже осуществляют перелеты авиакомпании Uzbekistan Airways и S7. Он отметил, что «турпоток увеличивается в весенний и летний период, поэтому прорабатывается вопрос запуска новых авиарейсов. Это вопрос времени, технического урегулирования. Мы надеемся, что подготовительный период завершится в ближайшее время».
Также Акбаров подчеркнул, что перспективными направлениями развития являются гастротуризм и экотуризм. Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова добавила, что к точкам роста можно отнести медицинский туризм, туры выходного дня и деловой туризм. Она отметила: «Сейчас мы намерены сосредоточиться на развитии экотуризма и включении маршрута “Путешествие в науку” в перечень национальных маршрутов России».
Представители туристической отрасли также указали на интерес гостей из Узбекистана к традиционным зимним забавам в регионе, таким как катание на ледяных горках, на лошадях и хаски, а также посещение природных мест.