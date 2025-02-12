В Омске вступают в силу поправки в правила благоустройства

Изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска были внесены по поручению мэра города Сергея Шелеста и начнут действовать через три недели.
Коснулись они требований к уборке снега собственниками зданий, управляющими компаниями и владельцами земельных участков.
Подробности рассказали на пресс-конференции в Омском городском пресс-центре. Они в материале сайта «АиФ в Омске».
Что изменится?
Важнейшие из поправок касаются собственников нежилых помещений. Ранее они были обязаны убирать территорию площадью 10 кв. метров вокруг здания. С 1 марта она увеличится вдвое.
Поправки затронут также управляющие компании и ТСЖ. Раньше на уборку снега и его вывоз с прилегающей к дому территории отводилось 10 дней, теперь это сделать необходимо за двое суток. Если на первом этаже многоквартирного дома находятся магазины, аптеки или другие организации, то территорию по 10 метров вдоль фасада в каждую сторону от крыльца чистить должна сама организация, а не УК. А если вблизи расположена дорога, то и 15 метров до неё. Также изменятся нормы уборки и содержания земельных участков.
По словам директора департамента контроля администрации Омска Марка Рогозина, необходимость изменений возникла из-за того, что в условиях динамичного развития города поддерживать чистоту на должном уровне по старым правилам становится всё сложнее.
А вот за несоблюдение правил благоустройства можно получить штраф. Для физических лиц от 2000, для юридических — до 200 тыс. руб. Сообщить о нарушении омичи могут в департамент контроля или в управление дорожного хозяйства и благоустройства города Омска. Пожаловаться на действия управляющей организации можно в Госжилинспекцию. При этом можно воспользоваться сервисом «Платформа обратной связи» на «Госуслугах».
Кто против?
По словам президента Омского областного Союза предпринимателей Ильи Николина, новые правила сложно будет выполнять предпринимателям, которые находятся на окраинах, в отдельно стоящих зданиях.
«Необходимо корректно определять, к чьей ответственности относится территория. Например, если на окраине города стоит одинокий магазин, в котором предприниматель выполняет функции грузчика, дворника, экспедитора и продавца, то на него может лечь непосильная нагрузка по уборке территории в 20 метров вокруг магазина», — комментирует Илья Николин.
Он также внёс предложение предпринимателя сразу не наказывать, а уведомить его о нарушении и дать возможность самому убрать территорию.
Изменения коснулись и процесса очистки пешеходных дорожек, прилегающих к многоквартирным домам. УК теперь нет необходимости убирать намёрзший снег до самого асфальта — достаточно обработки песком и солью.
Депутат Омского городского Совета и руководитель управляющей компании Алексей Русавский считает, что изменения не сильно повлияют на работу УК, так как по просьбе жителей домов от использования противогололёдных материалов организации зачастую отказываются, а снег после уборки всегда стараются вывезти сразу. Кроме того, по его мнению, изменения в правила благоустройства не потребуют дополнительных расходов.
С увеличением территории, которую надо убирать, возрастёт нагрузка на дворников. Следовательно, как отметил Алексей Русавский, работодателям придётся увеличивать им зарплату.