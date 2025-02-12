В Омске вступают в силу поправки в правила благоустройства

Поправки затронут также управляющие компании и ТСЖ. Раньше на уборку снега и его вывоз с прилегающей к дому территории отводилось 10 дней, теперь это сделать необходимо за двое суток. Если на первом этаже многоквартирного дома находятся магазины, аптеки или другие организации, то территорию по 10 метров вдоль фасада в каждую сторону от крыльца чистить должна сама организация, а не УК. А если вблизи расположена дорога, то и 15 метров до неё. Также изменятся нормы уборки и содержания земельных участков.