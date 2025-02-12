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В Башкирии прогнозируется туман и 20-градусные морозы

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии середина рабочей недели ознаменуется туманами. Сегодня, 12 февраля, синоптики обещают сухую погоду. Температура воздуха поднимется днем максимум до −3 градусов.

Завтра, 13 февраля, местами пройдет небольшие осадки, на юге снега и вовсе не будет. Метеорологи предупреждают жителей Башкирии о гололеде и порывистом ветре. Столбики термометров ночью покажут −8,-13°, при прояснениях −15−20°, днем −3,-8°.

Характер погоды не изменится и в пятницу, 14 февраля.

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