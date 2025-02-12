Омские зоозащитники борются с «квартирой-концлагерем» для собак

«Меня убили просто, когда забрали собак два года назад. Я мёртвый, понимаете?! — продолжил он. — Вот вы все защитники, хоть одну собаку с улицы забрали? А я не могу пройти мимо, мне их жалко! Я ездил в приют, мне их даже не показали! Началось всё с того, что у меня убежал щенок, рождённый от моей собаки, — голубоглазая девочка. Я везде расклеил объявления о поиске. Откликнулась женщина из соседнего двора. А потом просто слилась, сказала, что собаку мне не отдаст. Якобы она худая и чешется. Но это же щенок! Я просто боялся обрабатывать её каплями от блох, чтобы не навредить здоровью. А потом началась вся эта травля. Они все в доме сговорились против меня. Постоянно пытаются вломиться ко мне, чтобы выяснить, есть у меня собаки или нет. Недавно я подобрал с улицы собаку — она в мороз умирала от голода. Я нашёл её на улице, спас. Пять женщин пришли и забрали её у меня. Утверждали, что это пропавшая хозяйская собака. Но они искали девочку, а у меня был мальчик. Это никого не смутило. Собаку отобрали! Они мне дверь выламывали. Вот, посмотрите сами! Всякую ерунду обо мне пишут в соцсетях. Кто им дал право наговаривать на меня?! Я люблю животных! Это моя квартира! Почему я не имею право содержать там собаку? Полиция приходила. Они сказали, что никто не может вламываться ко мне домой, и я прав. Я сейчас планирую обратиться в прокуратуру».