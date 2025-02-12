Омские зоозащитники борются с «квартирой-концлагерем» для собак

«У собаки вся голова была в шрамах».
Война между жильцами дома на улице Орджоникидзе, 170а, и их соседом по имени Александр идёт уже несколько лет. Мужчина подбирает с улиц всех бездомных собак. Люди жалуются на запах и постоянный лай. В 2023-м проходившая мимо зоозащитница Диана Баева заметила в окне второго этажа пса, который сидел на подоконнике и протяжно выл. Тогда волонтёры провели собственное расследование, пришли к выводу, что животные находятся в плачевном состоянии.
Одному из соседей по имени Станислав удалось попасть в «нехорошую квартиру». На фото, которые он смог сделать, действительно удручающая картина. Почти всё вокруг завалено какими-то коробками, пустыми бутылками и ветошью. Владелец жилья не выгуливал собак и не убирал за ними. Из-за этого в квартире стоял удушливый смрад. Животные бесконтрольно плодились. По словам соседей, Александр кормил питомцев тем, что находил на помойке, а однажды видели, как он выносит в пакете труп собаки. Некоторые из «заключённых» вырывались в подъезд. А поскольку собаки были совершенно дикие, они пугали соседских детей.
В феврале 2023 года зоозащитницы заручились поддержкой отловщика из «Спецавтохозяйства» и изъяли из квартиры восемь собак, хотя считалось, что их 16, в том числе щенки. Изъятые животные действительно выглядели истощёнными и очень напуганными. Животных увезли в муниципальный приют. Александр на следующий день ездил туда, но отдать или даже показать питомцев ему отказались.
Большую часть собак забрала в свой приют волонтёр из Азово Ирина Усова, одну «удочерила» семья омички Елены Медведевой. Это именно та рыжая собака, которая сидела в окне и с которой всё началось.
По словам женщины, Белла — так назвали питомицу — была самой крупной и самой худой.
«Уж не знаю, что с ней делали, но у собаки вся голова была в шрамах, — вспоминала новая хозяйка собаки. — Поначалу она всего боялась, забивалась в угол, даже когда протягивали руку, чтобы её погладить. Особенно её пугали мужчины. Мой муж первое время даже старался сильно не жестикулировать рядом с ней и громко не разговаривать. Первый месяц она боялась выходить на улицу. Но сразу поняла, что в туалет надо ходить на пелёнку. Ни разу нигде не нагадила. И вообще она очень интеллигентное существо».
Ради собак, которых в семье восемь, семья Медведевых даже продала квартиру и купила частный дом. Со временем Белла освоилась и теперь спокойно гуляет в закрытом дворе, где чувствует себя в полной безопасности. Сейчас она весит 25 килограммов, была всего 10, когда её забрали из «концлагеря» на Орджоникидзе, а шрамы на голове заросли шерстью так, что их даже не видно.
Белла обрела новый дом и любящих хозяев.
Через месяц в новом доме собака преобразилась.
Снова подобрал собаку с улицы.
Прошло два года, и недавно в том самом окне на втором этаже снова заметили грустную собаку. Зоозащитницы снова забили тревогу в профильных группах. По фото опознали собаку по кличке Герда, которая потерялась в СНТ «Садовод». Женщины вызвали полицию и вместе с участковым изъяли новую собаку. Правда, Герда оказалась кобелём. Однако сейчас ей нашли новое место жительства.
«Да, месяц назад мы изъяли собаку. По ней видно, что она раньше была домашней, — рассказывает волонтёр Марина Тыщенко. — Она, вероятно, убежала из дома. А может быть, выкинули. Мы попытались найти прежних хозяев, но никто не откликнулся. Видимо, им она не нужна. Мы отвезли мальчика в ветклинику, подлечили, кастрировали. Сейчас он находится в хорошем месте. С ним всё в порядке. Мы взяли контакты нескольких соседей этого Саши. Если он ещё раз попытается завести собаку, они нам сообщат, и мы её снова заберём. Ему нельзя иметь животных. Кроме того, сейчас мы решаем вопрос о признании его недееспособным и о возможности направить на лечение или официально запретить ему заводить собак».
Как рассказал порталу Om1.ru Омск официальный представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков, в полицию действительно обращались обеспокоенные люди. Собака оказалась чужой, поэтому у Александра её изъяли. По факту случившегося силовики провели доследственную проверку. Однако в возбуждении уголовного дела зоозащитницам отказали за отсутствием состава преступления.
«Я мёртвый, понимаете?!».
Мы съездили на место и пообщались с «дядей Сашей», которого все вокруг называют «живодёром». Перед нами предстал выглядящий явно нездоровым испуганный мужчина в потрёпанной телогрейке. Сначала он воспринял нашу попытку пообщаться агрессивно. И его можно понять. Это уже третья попытка зайти к нему в квартиру с «проверкой».
«Убирайтесь отсюда, я вам ничего не должен объяснять! Я добрый человек, чего вам надо от меня!» — выкрикнул он через закрытую дверь.
Однако потом вышел на лестничную площадку и согласился поговорить.
«Меня убили просто, когда забрали собак два года назад. Я мёртвый, понимаете?! — продолжил он. — Вот вы все защитники, хоть одну собаку с улицы забрали? А я не могу пройти мимо, мне их жалко! Я ездил в приют, мне их даже не показали! Началось всё с того, что у меня убежал щенок, рождённый от моей собаки, — голубоглазая девочка. Я везде расклеил объявления о поиске. Откликнулась женщина из соседнего двора. А потом просто слилась, сказала, что собаку мне не отдаст. Якобы она худая и чешется. Но это же щенок! Я просто боялся обрабатывать её каплями от блох, чтобы не навредить здоровью. А потом началась вся эта травля. Они все в доме сговорились против меня. Постоянно пытаются вломиться ко мне, чтобы выяснить, есть у меня собаки или нет. Недавно я подобрал с улицы собаку — она в мороз умирала от голода. Я нашёл её на улице, спас. Пять женщин пришли и забрали её у меня. Утверждали, что это пропавшая хозяйская собака. Но они искали девочку, а у меня был мальчик. Это никого не смутило. Собаку отобрали! Они мне дверь выламывали. Вот, посмотрите сами! Всякую ерунду обо мне пишут в соцсетях. Кто им дал право наговаривать на меня?! Я люблю животных! Это моя квартира! Почему я не имею право содержать там собаку? Полиция приходила. Они сказали, что никто не может вламываться ко мне домой, и я прав. Я сейчас планирую обратиться в прокуратуру».
То самое угловое окно на втором этаже сейчас пустует.
По словам владельца квартиры, ему выломали дверь, когда пришли забирать собак.
«Он любит животных и намеренно бы не причинил им вреда».
Также мы пообщались с соседкой Александра, которая знает его уже долгое время. По словам пенсионерки, у него 1-я группа инвалидности из-за психического расстройства. Он живёт на пособие, большую часть из которого тратит на бездомных собак.
«Я общалась с его мамой, — рассказывает Нина Николаевна. — Он всегда был вместе с ней. Саша болен, но он совершенно безобидный. Они вместе кормили бездомных собак. И я тоже. А люди сейчас злые, их раздражают животные. Вот, например, у нас в микрорайоне построили новый ТЦ на месте частного сектора. Люди получили квартиры, а питомцев, которые жили у них по 10−12 лет, бросили. Многих даже не отвязали. Или жила собака, стала старая, и хозяева просто её выкидывают, как ненужную вещь».
Нина Николаевна рассказала порталу Om1.ru, что Александр кормит собак сразу в нескольких точках, поэтому он в разъездах весь день. Когда из-за жалоб соседей его забирали в полицию, питомцы, которые жили у него в квартире, оставались голодными и начинали скулить. Это раздражало людей ещё больше.
«Он любит животных и намеренно бы не причинил им вреда, — продолжает она. — Но человек болен. Конечно, он неправильно делает, что не выгуливает собак, не убирает за ними. Там огромные долги за “коммуналку”. У него были обеспеченные родители. Мама до пенсии занимала хорошую должность. У Саши есть ещё одна квартира и дом в Старом Кировске. Иногда он прячется там, когда его начинают преследовать соседи. Он мог бы продать одну из квартир, сделать нормальный ремонт. Но у него на это не хватает сил. Пока мама была жива, она заботилась о нём. Но 10 лет назад она умерла, и он остался совсем один. Я живу в соседнем доме, мне уже трудно ходить, но соседи могли бы хотя бы интересоваться его судьбой. Это же нетрудно спросить: “Как ты живёшь? Нужна ли тебе какая-то помощь?” Вместо этого его все травят, это же проще».
Мы будем следить за развитием ситуации.