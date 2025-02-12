Сколько будут получать бойцы СВО в Новосибирской области: новые выплаты

Кроме того, за успешное выполнение боевых задач сибиряку выплачивают дополнительные премии. Например, за уничтожение или захват техники Leopard, Abrams или Challenger предусмотрена выплата в 1 млн рублей, за уничтожение самолета или ракетных комплексов HIMARS и «Точка У» — 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч рублей, за танк — 50 тысяч рублей и по 8 тысяч рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях.