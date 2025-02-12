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Сколько будут получать бойцы СВО в Новосибирской области: новые выплаты

НОВОСИБИРСК, 12 февраля, ФедералПресс. В Новосибирской области озвучили новые выплаты военным контрактникам, которые отправляются в зону СВО. Сразу после подписания договора боец получит выплату в размере 1,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

Источник: Freepik

«Ежемесячный доход составляет от 210 до 400 тысяч рублей, в зависимости от звания, должности и стажа», — пишет Сиб.фм.

Кроме того, за успешное выполнение боевых задач сибиряку выплачивают дополнительные премии. Например, за уничтожение или захват техники Leopard, Abrams или Challenger предусмотрена выплата в 1 млн рублей, за уничтожение самолета или ракетных комплексов HIMARS и «Точка У» — 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч рублей, за танк — 50 тысяч рублей и по 8 тысяч рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях.

Напомним, более 600 бойцов отряда «Орион» из Новосибирска отправятся в зону СВО.