Секс-просвещение для школьников предложили ввести в Екатеринбурге

В Екатеринбурге предложили ввести уроки сексуального просвещения для школьников. Идею высказала заведующая отделением Екатеринбургского клинического перинатального центра, акушер-гинеколог Алена Туреева.
«Я являюсь акушером-гинекологом, поэтому я, конечно, за эти просветительские работы. Еще десятки лет назад мы выезжали в старшие классы, в гимназии, в лицеи, проводили такие работы, просвещали и мальчиков, и девочек. Я считаю, это была правильная работа», — сказала Туреева в эфире ОТВ.
Врач также отметила, что первого ребенка в Свердловской области женщины преимущественно рожают в 31 год, хотя лучший репродуктивный возраст — 18−25. Она подчеркнула, что не надо забывать о материальных благах при рождении детей. По мнению врача, это важно.
Накануне в ходе круглого стола ЕАН «Простой вопрос» эксперты заявили, что свердловчане стали реже заниматься сексом. По словам психолога Антона Кузнецова, это общероссийская и даже общемировая тенденция. Тенденцию подтвердила врач-сексолог «УГМК-Здоровье» Ирина Савран. По ее словам, к медикам все чаще обращаются молодые люди 20−30 лет с жалобами на снижение уровня либидо и физиологическими нарушениями. Глава фонда «Социум» Александр Долганов отметил, что тема особенно проблемна среди молодежи. Молодые люди теряют интерес к сексу. Он связал это с технологическим развитием и обилием сексуального контента в интернете.