Ричмонд
облачно, небольшие осадки
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секс-просвещение для школьников предложили ввести в Екатеринбурге

В екатеринбургских школах предложили ввести уроки секс-просвета.

В Екатеринбурге предложили ввести уроки сексуального просвещения для школьников. Идею высказала заведующая отделением Екатеринбургского клинического перинатального центра, акушер-гинеколог Алена Туреева.

«Я являюсь акушером-гинекологом, поэтому я, конечно, за эти просветительские работы. Еще десятки лет назад мы выезжали в старшие классы, в гимназии, в лицеи, проводили такие работы, просвещали и мальчиков, и девочек. Я считаю, это была правильная работа», — сказала Туреева в эфире ОТВ.

Врач также отметила, что первого ребенка в Свердловской области женщины преимущественно рожают в 31 год, хотя лучший репродуктивный возраст — 18−25. Она подчеркнула, что не надо забывать о материальных благах при рождении детей. По мнению врача, это важно.

Накануне в ходе круглого стола ЕАН «Простой вопрос» эксперты заявили, что свердловчане стали реже заниматься сексом. По словам психолога Антона Кузнецова, это общероссийская и даже общемировая тенденция. Тенденцию подтвердила врач-сексолог «УГМК-Здоровье» Ирина Савран. По ее словам, к медикам все чаще обращаются молодые люди 20−30 лет с жалобами на снижение уровня либидо и физиологическими нарушениями. Глава фонда «Социум» Александр Долганов отметил, что тема особенно проблемна среди молодежи. Молодые люди теряют интерес к сексу. Он связал это с технологическим развитием и обилием сексуального контента в интернете.

образование