Секс-просвещение для школьников предложили ввести в Екатеринбурге

Накануне в ходе круглого стола ЕАН «Простой вопрос» эксперты заявили, что свердловчане стали реже заниматься сексом. По словам психолога Антона Кузнецова, это общероссийская и даже общемировая тенденция. Тенденцию подтвердила врач-сексолог «УГМК-Здоровье» Ирина Савран. По ее словам, к медикам все чаще обращаются молодые люди 20−30 лет с жалобами на снижение уровня либидо и физиологическими нарушениями. Глава фонда «Социум» Александр Долганов отметил, что тема особенно проблемна среди молодежи. Молодые люди теряют интерес к сексу. Он связал это с технологическим развитием и обилием сексуального контента в интернете.